2 coronadoden, 64 nieuwe gevallen en 17 personen op de IC

In Suriname zijn zaterdag 24 april weer 2 coronadoden geregistreerd. Het totaal aantal doden is hierdoor gestegen naar 195. Dat blijkt uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de bijgewerkte cijfers blijkt verder dat het aantal personen op de intensive care is gestegen van 13 naar 17. De afgelopen 24 uur zijn er 64 nieuwe besmettingen geregistreerd, na 297 keer testen. In totaal zijn 313 positief geteste mensen in isolatie.

De huidige COVID-19-maatregelen gelden tot maandag 26 april 2021. Op zondag 25 april zullen nieuwe maatregelen voor de komende twee weken bekendgemaakt worden. Dit zal gebeuren tijdens een ZOOM COVID-19 persconferentie om 12.00u waarbij leden van het COVID-19 clusterteam en deskundigen aan het woord komen.

De cijfers van zaterdag 24 april: