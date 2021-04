Verdachte die dames drogeerde en verkrachtte aangehouden

Deze 34-jarige man, die ervan verdacht wordt twee jonge vrouwen te hebben gedrogeerd en verkracht, is aangehouden. De verdachte Remy W. van wie opsporing, aanhouding en voorgeleiding was gelast, meldde zich op donderdag 22 april aan bij de Recherche van Regio Oost meldt het Korps Politie Suriname.

De twee vriendinnen kwamen via social media in contact met Remy om piercings voor hun te plaatsen. Volgens afspraak gingen zij naar de woning van Remy in het distrikt Commewijne om hun piercings aan te brengen. Bij die gelegenheid bood Remy hun een energie drank aan.

Volgens verdere verklaring van de vrouwen raakten zij bewusteloos na het drinken van de energie drank. Toen zij weer bij hun positieven kwamen zagen zij dat Remy de piercings op hun lichaam had aangebracht. De jonge vrouwen kwamen beiden tot de conclusie dat Remy hoogstwaarschijnlijk ook seksuele handelingen met ze gepleegd had toen zij bewusteloos waren.

In Paramaribo aangekomen vertelde één van de vrouwen aan haar partner wat er gebeurd was. Hij bracht beide vrouwen naar de politie om aangifte te doen. Op grond van het voorlopige onderzoek kreeg de politie sterk het vermoeden dat Remy de vrouwen seksueel misbruikt had.

Op dinsdag 20 april werd in opdracht van de procureur generaal bij het Hof van Justitie in Suriname opsporing, aanhouding en voorgeleiding van W. gelast. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Remy hangende het onderzoek in verzekering gesteld door de politie.

Rechercheurs van de afdeling Recherche Regio Oost zijn belast met dit strafrechtelijk onderzoek.