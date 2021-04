Doekhie overhandigt sleutels nieuw ABOP Partijcentrum Nickerie aan Brunswijk

De voorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) in Suriname, Ronnie Brunswijk, heeft donderdag de sleutels van het nieuwe ABOP partijcentrum in ontvangst genomen. Niemand minder dan Rashied Doekhie, voormalig DNA-lid voor de NDP, overhandigde de sleutels aan Brunswijk.

Het nieuwe ABOP partijcentrum is gevestigd in een gebouw dat volgens velen eigendom is van Doekhie. Het gebouw aan de Landingstraat heeft jaren gefungeerd als NDP partijcentrum en kort ook nog als VHP hoofdkwartier. Momenteel heeft de ABOP dus haar intrek genomen.

Brunswijk bedankte Doekhie op een eerste bijeenkomst in het gebouw: