Borger Breeveld ontvangt Lifetime Media Award

In het opleidingscentrum van Telesur vond vrijdag het derde communicatiecongres plaats. Hierbij zijn ook de communicatie awards uitgereikt. Dit jaar is in verband met het vijfjarig bestaan van het Centrum voor communicatie & Public Relations, een lifetime media award uitgereikt. Deze is uitgereikt aan media icoon Borger Breeveld.

Vanwege herstel na ziekte hebben zijn naaste familieleden Carl Breeveld en Hans Breeveld de award in ontvangst genomen.

De award voor de beste TV commercial 2021 is uitgereikt aan Fernandes Bakery, gelukkig blijven sommige tradities bestaan. En de national achievement award is uitgereikt aan Stichting Hoop voor Kinderen met familie Chin A Fat in de voorlinie. 

In totaal hebben 140 participanten deelgenomen aan het online communicatiecongres. Participanten uit Suriname, Nederland, USA, Turkije en Curacao. Het congres bestond uit seminars, masterclasses, workshops, entertainment en een communicatie debat. En is geopend door Minister Albert Jubithana van het Ministerie van TCT.

Ook de Surinaamse ambassadeur in Nederland Rajender Khargi gaf een uiteenzetting over de rol van professionele communicatie voor Suriname.