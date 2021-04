Interfund N.V. doneert 100.000 COVID-19 vaccins voor samenleving

Eduard Hogenboom, algemeen directeur van Interfund N.V. heeft een symbolische overhandiging gedaan van 100.000 Covid-19 vaccins aan president Chandrikapersad Santokhi. President Santokhi werd vergezeld door minister ad interim Krishnakoemarie Mathoera van Volksgezondheid en de directeur van Volksgezondheid Rakesh Gajadhar Sukul. De voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Bryan Renten, was ook deelgenoot van de overhandigingsceremonie op maandag 19 april 2021 op het Kabinet van de President.

Voorzitter Renten benadrukt dat er een heleboel bedrijven zijn die graag een bijdrage willen leveren in het belang van de samenleving. “Ik denk dat iedereen erbij gebaat is, wanneer wij zoveel mogelijk mensen vaccineren. Vaccinatie is de enigste manier om uit deze situatie te geraken”, zegt de VSB-voorzitter. Renten geeft verder aan dat het bedrijfsleven zich realiseert hoe moeilijk de economische situatie is in Suriname. ”De financieel-economische situatie van de overheid is niet rooskleurig en het is in het belang van eenieder dat we zo snel mogelijk kunnen overgaan tot normalisatie”, merkt voorzitter Renten op.

Minister ad interim van Volksgezondheid, Krishnakoemarie Mathoera zegt heel erkentelijk te zijn naar het bedrijf Interfund N.V. “Dit is voor de samenleving, wij hopen dat dit soort initiatieven worden overgenomen door anderen in de samenleving.” De directeur van Volksgezondheid, Gajadhar Sukul beschouwt de overhandigingsceremonie als een heuglijk moment. “In de samenleving zijn er niet voldoende mensen die immuniteit bezitten tegen het coronavirus. Met deze geste gaan we het percentage verhogen. Ons doel is om eind 2021 voldoende burgers immuniteit te bieden tegen het Covid-19 virus,” accentueert de functionaris.

Eduard Hogenboom geeft aan dat de samenleving gebukt gaat onder de psychologische gevolgen van de lockdowns, maar ook door de beperking van vrijheden. Interfund Group heeft gemeend om daarop in te spelen en een gebaar te doen door een aantal vaccins beschikbaar te stellen.”Ik wil andere bedrijven oproepen om via het SU4SU Fonds de vaccinatiecampagne van de overheid te ondersteunen. Laten wij met z’n allen ervoor zorgen dat we de schade voor de samenleving zozeer mogelijk beperken,” aldus de Interfund-topman.

Regeringsleider Santokhi beklemtoont dat COVID-19 nog steeds een ernstige bedreiging vormt voor de Surinaamse samenleving. De samenleving heeft nooit eerder zoveel vrijheden moeten inleveren en dat gaat gepaard met psychosociale gevolgen. “Uiteindelijk willen wij een gemeenschap vrij van COVID-19 en de vaccinatiecampagne kan daarbij bijdragen, maar meer nog elkaar ondersteunen en samenwerken,” zegt president Santokhi.

Het staatshoofd geeft aan dat de aanhoudende coronapandemie een enorme uitdaging is met veel belangenconflicten. “Soms is het probleem niet zo zeer de financiële middelen, het probleem is vaak het beschikbaar hebben van vaccins,” benadrukt het regeringshoofd. President Santokhi is Interfund N.V. bijzonder dankbaar voor de geste in het belang van de Surinaamse bevolking en roept elke Surinamer op zich solidair op te stellen in de strijd tegen Covid-19.

“Alleen met collectieve bewustwording kunnen we de strijd tegen Covid-19 overwinnen.”