Medewerkers bestuursdienst controleren winkels en klanten Saramacca

Naar aanleiding van de toename van de besmettingen van het COVID-19 virus in het district Saramacca, heeft de districtscommissaris, Mevr. Sherin Bansi-Durga wederom ervoor gekozen om de bestuursdienst in te zetten bij de handelsinstellingen in alle ressorten, zodat erop wordt toegezien dat zowel winkeliers als klanten de COVID-19 protocollen naleven.

Aan de handelszaken en gewestelijke politie is medewerking gevraagd. Het gaat in deze om een tijdelijk project, dat zal duren totdat de COVID-19 besmettingen in het district afnemen.

De districtscommissaris heeft de burgers opgeroepen om de eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen en zich te houden aan de voorzorgsmaatregelen. Zij rekent verder op volledige medewerking van betrokken partijen.