Nieuw boek: ‘Bent ú de burgemeester?’

In 2008 werd Joyce Sylvester de eerste vrouw van Surinaamse afkomst in Nederland die waarnemend burgemeester was, wat ze uiteindelijk gedurende ruim zeven jaar is geweest in twee kleine gemeenten, Anna Paulowna en Naarden.

Onbevangen begon ze aan haar bestuursfuncties, gaandeweg leerde ze dat de werkelijkheid taaier was dan ze had kunnen bedenken. Ze realiseerde zich: terwijl de diversiteit van de Nederlandse samenleving toeneemt, zijn er nog amper bestuurlijke gezagsdragers met een diverse achtergrond.

Ze beschrijft een voorval:

‘Tijdens de drukbezochte receptie in de raadszaal van het historische stadhuis keek een man naar mij. “Bent ú de burgemeester? Nee, dat geloof ik niet!” Voor ik iets kon zeggen nam een van de bodes de man bij de arm de menigte in. Al snel raakte ik in gesprek met anderen, maar na een half uur stond hij opnieuw voor me. Met een rood hoofd maakte hij hakkelend excuses; hij had te laat gezien dat ik de ambtsketen droeg. Van een burgemeester had hij een ander beeld. Maar ik moest ook mijn beeld bijstellen, blijkbaar was het minder vanzelfsprekend dat ik dit ambt uitoefende.’

Met haar boek Bent ú de burgemeester wil Joyce Sylvester daarom laten zien dat het wel degelijk kán, en dat veel meer mensen de stap kunnen zetten, zoals zij ooit deed. Als pionier laat ze in haar boek zien dat het vooral gaat over kansen.

Dr. Joyce Juanita Sylvester (1965) studeerde politicologie en communicatiewetenschap en promoveerde in 2000 in het staats- en bestuursrecht. Naast haar ervaring in het openbaar bestuur, heeft zij als consultant in het bedrijfsleven gewerkt. Sylvester woont in Huizen.

Bent ú de burgemeester? is haar eerste boek en verschijnt op 27 mei 2021.