Regionale vertegenwoordiger UNICEF bezoekt president Santokhi

Nicolas Charles Pron, UNICEF’s regionale vertegenwoordiger in Guyana en Suriname, heeft deze week een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. Op het Kabinet van de president in een breedvoerige deliberatie gesproken om de samenwerking te intensiveren tussen UNICEF en de Surinaamse regering.

Nicolas Pron benadrukt heel erg ingenomen te zijn met de manier waarop de Surinaamse regeringsleider zich beijvert voor kinderrechten. “President Santokhi heeft zich samen met zijn regering gecommitteerd om kinderrechten te waarborgen en te bevorderen in alle lagen van de samenleving”, aldus de vertegenwoordiger van UNICEF. Pron geeft aan dat de UNICEF bezig is om de country programme 2022-2026 te formuleren. In dat kader is het van cruciaal belang om de determinaties en visie van de president mee te nemen.

Pron benadrukt dat er een brede samenwerking zal zijn met alle departementen belast met kinderbeleid. Het effect van de aanhoudende Covid-19-pandemie op kinderen is ook ter sprake gekomen. De UNICEF is van mening dat er geen stagnatie mag optreden in het onderwijsproces. Het Kinderfonds van de Verenigde Naties heeft president Santokhi gevraagd om docenten en leerkrachten te categoriseren als prioriteitsgroep die gevaccineerd moet worden.

Het staatshoofd is weltevreden met het bezoek van Nicolas Charles Pron en heeft benadrukt dat UNICEF de regering als steunpilaar mag beschouwen. President Santokhi geeft aan dat er een seminar georganiseerd moet worden om te gaan kijken hoe verschillende organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen, integraal samen kunnen werken. “Elk kind is belangrijk”, zegt het staatshoofd.