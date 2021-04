Boete van 435 euro voor overtreden quarantaineplicht in Nederland

Reizigers die terugkeren naar Nederland uit een hoogrisicogebied en zich niet aan de wettelijke quarantaineplicht houdt, lopen risico op een boete van 435 euro. Dat heeft het Nederlandse kabinet vrijdag besloten.

Het is nu al de bedoeling dat reizigers uit risicolanden waaronder Suriname, tien dagen in quarantaine gaan. Maar veel mensen houden zich daar niet aan. Daarom wordt de zelfisolatie een verplichting, en bij overtreding wordt een boete opgelegd.

De quarantaineplicht houdt in dat alle reizigers uit zeer hoogrisicogebieden in ieder geval vijf dagen in quarantaine moeten tot zij een negatieve test afleggen. Zonder negatieve testuitslag duurt de quarantaine tien dagen. Een hoogrisicoland buiten de EU is een land dat niet op deze lijst van veilige landen buiten de EU staat.

Voor reizigers uit landen buiten de EU geldt het Europese inreisverbod nog steeds. Dit betekent dat zij de Europese Unie/het Schengengebied en dus Nederland niet in mogen reizen. Ook geldt een vliegverbod naar Nederland voor vliegtuigen met passagiers uit Zuid-Afrika en landen in Midden- en Zuid-Amerika.

Er zijn uitzonderingen op het EU inreisverbod. Dit zijn bijvoorbeeld zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en langeafstandsgeliefden.