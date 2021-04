Ruzie tussen vader en dochter escaleert; schoonzoon steekt vader

In Suriname is een ruzie tussen een vader en zijn dochter helemaal uit de hand gelopen. Als gevolg van de ruzie had de dochter vrijdagmiddag twee ruiten van de woning van de vader vernield.

De vader kwam later verhaal halen bij zijn dochter en vernielde twee waterleidingbuizen bij haar woning en sloeg haar. De schoonzoon besloot zich ermee te bemoeien en wilde tussenbeide komen. Zijn schoonvader sloeg hem echter met een moker op het hoofd.

Hierop trok de schoonzoon een scherp voorwerp en stak de man in de borst. Beide mannen werden met ernstige verwondingen met ambulances overgebracht naar de Spoedeisende Hulp.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.