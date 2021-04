VIDEO: Geflopte protestactie Sibrano Pique

De groots aangekondigde demonstratie die vanmiddag gehouden werd nabij het DNA gebouw in Suriname, is alweer voorbij. Een groep van maximaal 80 personen had gehoor gegeven aan de oproep van activist Sibrano Pique om vrijdag 16 april te komen demonstreren tegen het beleid van de Surinaamse regering.

Het werd geen demonstratie ‘die geschiedenis zou schrijven‘ zoals Pique gehoopt had, maar eerder een flop. Pique had dagen lang een ieder opgeroepen om te komen protesteren, maar zijn oproep heeft weinig effect gehad.

Om 17.30u, iets voor het ingaan van de total lockdown dit weekend, dropen de meeste mensen af. De politie die om 16.00u al stelling had genomen bij het DNA gebouw had weinig werk aan de protestactie.

Een filmpje van het einde: