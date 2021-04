VIDEO: 1 voor 12 schiet verwaarloosde bejaarde vrouw te hulp

Stichting 1 voor 12 heeft de verwaarloosde 68-jarige mevrouw, Parbatia Sahadew uit haar benarde situatie gehaald. De bejaarde mevrouw werd door een buurtbewoner aangetroffen haar woning zonder stroom en water. Zij is slecht ter been en kroop om zich te verplaatsen. De gezondheidssituatie van Sahadew zag er niet rooskleurig uit.

De buurtbewoner hield 1 voor 12-directeur, Louis Vismale de situatie voor. Hij nam gelijk poolshoogte van de situatie. Hij kon zijn ogen niet geloven. Sahadew woonde in een woning alleen met vleermuizen, had vermoedelijk dagen niet gegeten en ook niet gebaad. Zij is totaal aan haar lot overgelaten.

Vismale die emotioneel werd van de situatie, smeekte de instanties om de mevrouw onder te brengen in een bejaardentehuis. (artikel gaat door onder video)

Hoewel het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) inmiddels bezig was met de procedure om Sahadew op te vangen, duurde het te lang. Vismale zegt dat hij de mevrouw, geen dag langer in het huis wilde hebben. Na lobbywerk vond hij een plek voor de bejaarde mevrouw in een tehuis te Nickerie.

Op eigenkosten heeft de directeur van 1 voor 12 haar vervoerd naar het rijstdistrict. Zij werd gelijk naar de dokter gebracht voor controle. Vanwege haar gezondheidssituatie is zij via de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Mungra Medisch Centrum (MMC) opgenomen.

Het is 1 voor 12 gelukt om een BZV-kaartje voor Sahadew in orde te krijgen.