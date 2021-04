Vulkaanuitbarsting St. Vincent heeft mogelijk impact op Suriname

Sedert vrijdag 9 april jongstleden is de vulkaan La Soufriere, gelegen op het eiland St. Vincent and the Grenadines, (weer) actief. Hierbij zijn er grote hoeveelheden gassen en as uitgestoten. Deze bereikten een hoogte van ongeveer 10 kilometer boven het oppervlak van het eiland. De vulkaanuitbarsting kan mogelijk impact hebben op Suriname, aldus het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid.

Volgens het wetenschappelijk team van het Seismic Research Center van de University of the West Indies (UWI) op Trinidad & Tobago, bestaat er grote onzekerheid over de duur van de gebeurtenis, aangezien niet al het vulkanisch materiaal verdreven is. Dit kan leiden tot een aanzienlijke toename van de concentraties van gassen en asdeeltjes in de atmosfeer van de Atlantische Oceaan.

Vulkanen kunnen as, giftige gassen, modderstromen (lahars), lavastromen en snel bewegende stromen produceren van hete gassen en puin (pyroclastische stromen). Vulkaanuitbarstingen kunnen ook concentratie gifstoffen in lucht en water verhogen. As en gassen uitgestoten door vulkanen kunnen giftig zijn, oog-, huid- en keelirritaties en hartaandoeningen veroorzaken en van effect zijn op de ademhaling (astma-aanvallen).

Hier enkele belangrijke aanbevelingen om effecten voor de bevolking te verminderen: De kwetsbare groepen zijn zuigelingen, ouderen en mensen met luchtwegen; Aandoeningen zoals astma, emfyseem en andere chronische longziekten.

Kernboodschappen voor het publiek: Minimaliseer tijd buitenshuis; Gebruik gezichtsmaskers (N95) en een veiligheidsbril. Als er geen N95-maskers beschikbaar zijn, gebruik dan chirurgische of stoffen maskers; Drinkwater uit behandelde bronnen (gebotteld of SWM). Regenwater kan mogelijk vervuild zijn; Drinkwater liever koken en let op persoonlijke hygiëne; Pijnlijke ogen moeten gewassen worden – wrijf er niet over; Drink voldoende water.