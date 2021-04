VIDEO: President en vp bezoeken door wateroverlast getroffen gebied

De Surinaamse president en vice-president hebben dinsdag 13 april een bezoek gebracht aan het Matawaigebied, dat door wateroverlast is getroffen. Ze vertrokken per helikopter naar het gebied.

Bij de oriëntatie is gebleken dat gebieden onder water zijn gelopen. De schade aan de landbouwgewassen is zichtbaar. Ook staan huizen onder water. In een meeting met het traditioneel gezag hebben de regeringsleiders zich gebogen over hoe de ontstane situatie, hulpverlening en ook andere vraagstukken waarmee de bewoners te kampen hebben zal worden aangepakt.

De president zegt dat er onder andere gesproken is over de watervoorziening, onderwijs en sociaal maatschappelijke vraagstukken. Het staatshoofd zegt bekend te zijn met de problemen waarmee bewoners in het binnenland te kampen hebben.

Tot slot zegt de president toe dat de regering zich sterk zal maken voor het brengen van oplossingen in de verschillende vraagstukken. Ten aanzien van de noodsituatie zegt hij dat er keihard wordt gewerkt aan de hulpverlening voor de getroffenen.

Een filmpje vanuit de helikopter: