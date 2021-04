Onthulling Libi Langa bord in Saramacca

Op het monumentenplein te Groningen is dinsdag een Libi Langa bord onthuld door de districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, samen met een vertegenwoordiger van The Back Lot, Gino Refos.

The Back Lot is belast met de voorlichting rondom de COVID-19-vaccinatie in Suriname. In dat kader heeft The Back Lot de Libi Langa laat je vaccineren campagne ontwikkeld.

Het doel van de campagne is om zoveel mogelijk Surinamers zich te laten registreren om gevaccineerd te worden tegen COVID-19.