A ‘hug’ makes sense

[INGEZONDEN] – Als ouders verheugen wij ons zeer wanneer er een baby op komst is. We zijn enthousiast en kunnen niet wachten om dat kind te ontmoeten en hem vast te houden. We denken al eraan hoe we hem/haar gaan kussen, omhelzen en zeggen hoeveel we van hem/haar houden. En ja, wanneer dat kind er is doen we dit alles in het begin. Elke dag herhalen we dat we van hem/haar houden. We omhelzen en kussen dat kind elke dag.

Maar het moment het kind al 8 jaar is, bij anderen vanaf 6 jaar zijn die immateriële dingen niet meer zichtbaar. Dat kind krijgt niet elke dag meer te horen hoeveel je van hem/haar houd. Hij krijgt geen kusjes of brasas meer. Dit komt veel voor bij mijn marron broeders en zusters. Ik weet niet van de andere bevolkingsgroepen maar ik praat van wat ik weet en zie. Terwijl deze dingen heel belangrijk zijn bij de opvoeding en de saamhorigheid binnen het gezin.

Een kind heeft niet alleen eten en geld nodig. Nee, want die dingen kunnen een kind niet blij maken en rust geven. Kinderen hebben liefde, aandacht, warmte, complimentjes nodig om ook te groeien en weten dat ze gewild zijn en erbij horen. Er zijn vandaag aan de dag vele jongeren op straat die hosselen, niet alleen omdat ze het moeilijk hebben maar ook omdat ze meer zijn opgevoed met materialistische dingen. Ze denken dat geld alles is dus zitten ze achter het geld aan.

Jongens die naar goudvelden gaan niet alleen omdat ze het moeilijk hebben maar omdat ze erbij willen horen door materialistische dingen te hebben voor de oog van de mensen om zo erbij te kunnen horen. Jonge meisjes die heel vroeg hun lichaam verkopen in ruil voor vals haar, dure schoenen, kleren, make-up, auto’s, mobile om erbij te horen en denken dat zij alleen op zo een manier geaccepteerd en geliefd kunnen worden.

Dit zijn dingen waarmee jongeren opgevoed zijn, met materialistische dingen. Ik denk en vind dat ouders nu hun manier van opvoeden moeten aanpassen. Het maakt niet uit hoe oud dat kind is, geef hem/haar elke dag een kusje, elke dag een brasa, zeg hem/haar elke dag hoeveel je van hem houdt, wanneer ze uit huis gaan, maybe naar school, werk of op vakantie geef ze een brasa en zeg ze dat je van ze houdt en dat je ze gaat missen wanneer ze er niet zijn. Wens ze success en zeg ze dat je in ze geloofd dat ze het kunnen. Opvoeding begint hier maar de verkeerde keuzes beginnen ook hier. Want sommige kinderen gaan dan opzoek naar de liefde daarbuiten. Anderen voeden hun kinderen precies op dezelfde wijze op.

Bij sommigen van mijn marron broeders en familie doen ze dit niet want in hun ogen heb je het niet nodig want je bent in hun ogen al groot. Als het ware word je niet gezien als een kind die al het immateriele nodig heeft. Opvoeding is meer dan voor dat kind zorgen en geld geven en eten op tafel zetten. Een kind zal het echt waarderen en ik geloof haar ouders veel meer gaan respecteren als zij waarde hechten aan hun bestaan. Vooral bij de meisjes: Als dat kind verdriet heeft, troost haar.

Wanneer uw dochter haar eerste menstruatie heeft gekregen, wees lief voor haar, breng leuke tijden door met haar. Vele meisjes huilen bij de eerste dag van hun menstruatie en weer anderen de hele periode van hun menstruatie omdat ze zich anders voelen en hun lichaam aan het veranderen is. Neem de tijd om tijdens deze periode tijd door te brengen met uw dochter. Troost haar, vertel haar een beetje hoe en wat het is en waarom ze het krijgt. Het is natuurlijk niet alleen de taak van de moeder maar ook de vader.

Het zijn beide ouders die voor dat kind moeten zorgen. Beide ouders moeten hun verantwoordelijkheid dragen. Er zijn ouders die helemaal niets doen en wat zeggen aan hun dochters. Ze kopen maar een maandverband voor ze, wijzen hoe ze het moeten dragen en hoe ze het moete verwijderen. En dat is het. Maar laat het anders zijn! Laat uw dochter weten dat u met haar bent en dat u meevoelt met haar. Tijdens zijn/haar verjaardag, laat de felicitatie naar hem/haar toe anders zijn dan de andere jaren en laat het verschillen met de felicitaties naar anderen toe.

Maak een wens voor hem/haar, zegen hem/haar, bid voor hem/haar, omhels ze, zeg ze dat u van ze houdt en geef ze een kusje of een brasa. Ook hetzelfde bij de jongens: Geef ze goede advies. Als ze willen huilen houdt ze niet tegen. Leer ze om hun gevoelens te uiten. Leer ze ook hoe zij zich moeten beheersen. Brasa deng, bos deng en taigi deng fa yu lob’ deng. Leer ze niet alleen om condooms te gebruiken maar leer ze om maar 1 vriendin – vrouw te hebben.

Leer ze niet alleen dat man zijn alleen naar het werk gaan en daarna naar huis gaan is en verwachten dat de vrouw alles moet doen. Leer ze dat het leven van een man en een vrouw samen delen is, samen werken. Leer ze niet alleen om weg te lopen bij een ruzie met hun vrouw, maar leer ze ook om te staan, sorry te zeggen en het weer goed te maken. Leer ze niet om alleen hard te werken maar leer ze om hun gezin op de eerste plaats te zetten boven hun werk en tijd vrij te maken voor hun gezin.

Dit is de opvoeding die kinderen, mannen en vrouwen nodig hebben. Leer ze niet alleen hoe om te gaan met geld maar leer ze om lief te hebben en hoe zij straks hun eigen gezin stand kunnen houden door ook lief te hebben.

~Kadisja Hardley~