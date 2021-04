VIDEO: Schuldeiser legt beslag op SLM toestel in Miami

Op een toestel van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM), dat dinsdagmiddag naar Suriname zou vliegen vanuit Miami, is beslag gelegd. Dat meldt de Surinaamse krant De West.

Het beslag volgt na een behoorlijke schuld die SLM heeft aan de schuldeiser. Het zou gaan om een betalingsachterstand van wel een jaar schrijft de krant. Passagiers die op vertrek zaten werden onaangenaam verrast.

Minister Achaibersing van financiën heeft vanmiddag in De Nationale Assembleé (DNA) bevestigd dat er sprake is van een beslaglegging. Vernomen wordt dat er een regeling is getroffen met de eigenaar en dat er US$ 650.000 betaald is, om het toestal weer vrij te krijgen.

De minister hoopt dat de passagiers dinsdagavond of in de nacht toch terug kunnen vliegen. Hij gaf aan dat er een structurele oplossing moet worden bedacht om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen.

In onderstaand filmpje zou te zien zijn hoe het vliegtuig wordt weggesleept: