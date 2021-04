2 coronadoden en 47 nieuwe besmettingen

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur weer twee personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Het totaal aantal mensen dat in het land is overleden aan COVID-19 komt daardoor uit op 184.

Dat blijkt dinsdag 13 april uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal nieuwe besmettingen na 229 keer testen 47 bedraagt.

Het aantal mensen in de ICU is ook gestegen naar 9. In total zijn 35 personen in ziekenhuizen opgenomen.