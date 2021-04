Nickeriaans echtpaar dat samen verdelgingsmiddel innam samen gecremeerd

Het Nickeriaanse echtpaar dat vorige week samen een verdelgingsmiddel innam en als gevolg daarvan kwam te overlijden, is dinsdag samen gecremeerd. De twee gingen over tot de vreselijke wanhoopsdaad na problemen in de privé sfeer.

Vernomen wordt dat verhuurder van het huis waar ze in woonden, aan het echtpaar zou hebben medegedeeld dat zij de woning binnen 24 uur moesten ontruimen.

De 49-jarige man en zijn 36-jarige vrouw laten een dochter van 18 jaar achter.

Praten over zelfmoord? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)