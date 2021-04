Momenteel 8 actieve COVID-19 cases in Nickerie

In Nickerie is er de afgelopen dagen een stijging van het aantal COVID-19 patiënten. Afgelopen weekend waren er reeds 5 besmette personen opgenomen in het MMC ziekenhuis. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er vandaag 3 nieuwe gevallen zijn bijgekomen.

Het zou daarbij gaan om één persoon uit Apoera en twee personen van de Jokhoeweg. In totaal zijn er dus 8 actieve COVID-19 cases in het rijstdistrict. In Nickerie zijn er tot op dit moment nog geen 3.000 mensen gevaccineerd.

In Suriname houdt men rekening met een derde golf. De verwachting is dat het dagelijks aantal positieven verder fors kan oplopen; ook in Nickerie.

Landelijk bedroeg het aantal nieuwe besmettingen op dinsdag 13 april 47 en lagen er 35 personen in ziekenhuizen: