Hoge Franse militaire delegatie op bezoek in Suriname

Een hoge Franse militaire delegatie onder leiding van generaal-majoor Xavier Buisson van de Franse strijdkrachten in Frans-Guyana en brigadier-generaal Thomas Lorne uit Parijs, is deze week te gast bij het Surinaamse ministerie van Defensie.

Op donderdagochtend zal een strak schema worden afgewerkt. Op schema staan onder meer een beleefdheidsbezoek aan de bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Robert Kartodikromo en krijgsmachtdeel commandanten in de Memre Buku Kazerne.

De bevelhebbers van beide landen zullen hierbij hun handtekening onder een document plaatsen om samenwerking tussen de twee legers voort te zetten. Kolonel Kartodikromo vertelt dat het onder andere gaat over de voortzetting van de gezamenlijke militaire patrouilles met de Fransen in het grensgebied, de gezamenlijke strijd tegen de Covid-19-pandemie en het uitwisselen van trainingen.

In februari, na de duidelijkheid over de grenslijn, hervatte Suriname de gezamenlijke militaire patrouilles met de Fransen in het grensgebied. Het doel van het bezoek is in het kader van de versterking van de bestaande samenwerking tussen onze landen.

Na de activiteiten op de kazerne volgt een beleefdheidsbezoek aan Defensieminister Krishna Mathoera, met wie er onder andere gesproken zal worden over de bestaande militaire samenwerking en ook nieuwe vormen van samenwerking. Op agenda staan ook een beleefdheidsbezoek aan president Chandrikapersad Santokhi en als laatste minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken.

Donderdagmiddag reist de delegatie verder naar buurland Guyana.