VIDEO: Dochter vicepresident negeert politiebevel in Albina

VB, dochter van vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk heeft vandaag een bevel van de politie in Albina genegeerd. Zij heeft haar rijbewijs en ander bescheiden niet aangetoond aan de wetsdienaren in Suriname toen zij haar daarvoor vroegen.



Bij een voetsurveillance merkte de politie op dat een auto verkeerd geparkeerd stond op de hoek van de Wilhelmina- en de Gouverneurstraat. Daar niemand in de buurt was probeerde de politie dat voertuig weg te slepen. Toen kwam VB tevoorschijn.

Aan de dochter van de vp werd de auto bescheiden alsook haar rijbewijs gevraagd, hetgeen zij weigerde. Zij gaf door met haar vader in contact te treden. Zij probeerde weg te rijden, maar kon niet vanwege de filevorming. Kort daarna gaf zij door dat de districtscommissaris iemand gaat sturen.

VB probeerde te filmen en de naam van de politieman te weten, wat ook aan haar werd doorgegeven. De politieman nam toen contact met de burgervader. Na het gesprek met de dc heeft de politie haar laten gaan.

Hieronder een kort filmpje van het voorval: