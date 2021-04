Verdachte dood na politieactie omgeving Powakka

- Advertisement -

Bij een politieactie in Suriname, is zondag een verdachte om het leven gekomen. Volgens de eerste informatie gebeurde dat nadat RBTP en recherche midden vier roofverdachten signaleerden in een gestolen zwarte auto.

Bij een poging ze aan te houden is één van de verdachte komen te overlijden nadat vuurwapengeweld was gebruikt. De overige drie verdachten zijn aangehouden en overgebracht naar politie De Nieuwe Grond.

Het zou vermoedelijk gaan om dezelfde rovers die betrokken waren bij een roofoverval op een taxichauffeuse afgelopen vrijdag. De rovers namen haar zwarte auto mee en dumpten de vrouw.

Verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.