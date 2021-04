- Advertisement -

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur drie personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Het totaal aantal mensen dat in het land is overleden aan COVID-19 komt daardoor uit op 182.

- Advertisement -

Dat blijkt zondag 11 april uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal nieuwe besmettingen na 123 keer testen 24 bedraagt.