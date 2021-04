15-jarige lockdown-overtreder te Albina verdacht van auto-inbraken

- Advertisement -

Deze vijftienjarige lockdown-overtreder heeft vermoedelijk een aantal auto-inbraken gepleegd in Suriname. De tiener C.V. is zondag rond 21.00 uur aangetroffen aan de Luitenant Weyneweg in Albina waarbij hij als een lockdown-overtreder werd aangemerkt.

Toen hij naar het politiebureau werd overgebracht, gaf hij toe eerder auto-inbraken te hebben gepleegd. Bij hem werd een breekwerktuig aangetroffen dat gebruikt wordt om in te breken in voertuigen. Ook zijn een mes, een schaar en andere goederen gevonden en in beslag genomen.

De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek om na te gaan om hoeveel auto-inbraken het gaat. De jeugdige zou ook de camera van een winkel op Albina hebben vernield.

De vijftienjarige zal maandag worden voorgeleid.