Bij een schietpartij in Suriname is er zondagavond weer een dode gevallen. Het slachtoffer is een man die diverse keren werd beschoten. Hij zeeg neer ter hoogte van een inrit aan de Nieuwzorgweg.

Vermoedelijk is er sprake van meerdere daders. Ze zijn na het schieten met hoge snelheid in een auto gevlucht. Het is nog onduidelijk wat hun motief is geweest.

Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.