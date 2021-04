Rovers doen zich voor als klanten en beroven taxichauffeuse van auto

- Advertisement -

Een taxichauffeuse in Suriname is vrijdagavond beroofd van haar zwartgelakte Toyota Ist (foto), SRD 300, een mobiele telefoon en documenten. Zij is beroofd door drie rovers die zich voordeden als klanten.



De vrouw haalde de mannen bij een hotel aan de Gonggrijpstraat op. Zij lieten haar rijden naar de Cultuurtuinlaan waar zij de chauffeuse hebben beroofd en geblinddoekt. Vervolgens reden zij met haar naar Para en dumpten haar te Berlijn. Zij reden weg met de gestolen auto en overige spullen.

Een van de rovers was gewapend met een vuistvuurwapen waarmee hij het slachtoffer heeft bedreigd. De vrouw liep geen letsel op. De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek.