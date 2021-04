Automobilist verleent geen voorrang: twee gewonden en flinke schade

Bij een aanrijding aan de Zonnebloemstraat in Suriname zijn vrijdagochtend twee gewonden gevallen en was er sprake van flinke materiële schade, zoals op de foto te zien is. Dit nadat een automobilist geen voorrang verleende aan een pick-up.

De pick-up reed rond 08.50u over de Zonnebloemstraat gaande richting de Gemenelandsweg. De personenauto kwam vanuit de Kamperfoeliestraat en verzuimde daarbij voorrang te verlenen aan de pick-up.

Het gevolg was een zware aanrijding waarbij twee personen gewond raakten. De Surinaamse politie schakelde een ambulance in, die een van gewonden naar de Spoedeisende Hulp (SEH) bracht. De andere gewonde ging op eigen gelegenheid naar de SEH.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om de voertuigen af te voeren. De politie van bureau Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek. De ambulance ter plekke: