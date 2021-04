Minister Ramadhin voor privé plichtplegingen naar buitenland met gezin

- Advertisement -

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid heeft zojuist bekend gemaakt dat minister Amar Ramadhin van 10 tot 20 april vanwege privé verplichtingen afwezig zal zijn.

De minister is, na overleg met het staatshoofd, in deze periode voor privé plichtplegingen rakende zijn professie in het buitenland meldt het ministerie. Op deze reis, die de minister overigens volledig op eigen kosten onderneemt, zal hij vergezeld zijn door zijn gezin.

De waarneming zal gedurende deze periode in handen liggen van de minister van Defensie, Krishna Mathoera.