Buurtbewoners ontdekken brand in laagbouw woning

Aan de Zoelenweg, een zijstraat van de Rust en Werkweg in het ressort Latour, is deze woning vanmorgen door brand verwoest. Manschappen van het Korps Brandweer Suriname konden niets anders doen dan nablussen (foto).

Rond 11.45 merkten buurtbewoners dat de houten laagbouwwoning in brand stond en schakelden de Surinaamse politie en de brandweer direct in. Ten tijde van de brand was er niemand thuis.

Omdat het huis goed beveiligd was, kon er niets van de inboedel gered worden. Deze ging totaal verloren. Het vermoeden bestaat dat er ook een kat in het huis aanwezig was, die levend is verbrand.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het onderzoek is in volle gang. De woning was niet tegen brand verzekerd.