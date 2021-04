Man drogeert vriendin met sukru waarna hij en vriend haar misbruiken

- Advertisement -

De Surinaamse politie heeft twee mannen aangehouden die ervan verdacht worden een 21-jarige vrouw misbruikt te hebben, nadat ze gedrogeerd was met sukru. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.



De verdachten zijn de 25-jarige I.S. meer bekend als ‘Dogla’ en 27-jarige G.I. Ze zijn op maandag 5 april aangehouden na aanmelding op het politiebureau Geyersvlijt.

De 21-jarige vrouw deed op dinsdag 30 maart aangifte op het politiebureau Geyervlijt tegen de twee.

Het slachtoffer heeft verklaard dat zij en I.S. een liefdesrelatie hebben en hij haar op een woonadres te Tourtonne 4 bracht, alwaar hij haar iets te drinken aanbood. Zij wist op dat moment niet dat hij de drugs bekend als ‘sukru’ in haar drank had gedaan.

De jonge vrouw raakte daardoor beneveld, waarna I.S. haar misbruikt heeft. Daarna gaf I.S. zijn vriend G.I. de gelegenheid om haar ook te misbruiken.

De verdachte I.S. geeft toe dat hij het slachtoffer gedrogeerd en misbruikt heeft. Verder dat hij zijn vriend G.I. erbij heeft gehaald die de jonge vrouw ook misbruikt heeft. G.I ontkent het strafbaar feit te hebben gepleegd.

Het tweetal is hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie meldt de politie.