Dief op heterdaad betrapt bij wegrijden gasbom in kruiwagen

- Advertisement -

De Surinaamse politie heeft een brutale dief ingesloten, die een gasbom bij een woning wegnam. Hij reed deze weg in een kruiwagen en werd opgemerkt door de benadeelde meldt het Korps Politie Suriname.

- Advertisement -

De verdachte 35-jarige G.F. is in de vroege ochtend van zaterdag 3 april door een benadeelde aangehouden, waarna hij werd overgedragen aan de wetsdienaren van het politiebureau Geyersvlijt.

G.F. zag kans om een 100 lbs gascilinder weg te nemen op een woonadres in het ressort Geyersvlijt, waarna hij de buit wegdroeg met een kruiwagen. De benadeelde die dit opmerkte ging de verdachte achterna en hield hem enkele straten verder aan.

De verdachte had de gascilinder echter reeds afgestaan aan vermoedelijk de persoon die hem de opdracht had gegeven. G.F. die een bekende is van de politie is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld meldt de politie.