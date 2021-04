Dit weekend total lockdown in Suriname van vrijdag 18.00u tot maandag 05.00u

De weekend total lockdown in Suriname gaat nu niet meer zaterdag, maar vrijdag 18.00u in. De total lockdown gaat vrijdag 16 april 18.00u in en is van kracht tot en met maandag 19 april 05.00u. Dit heeft minister Krishna Mathoera, ad interim van Volksgezondheid, laten weten op een Zoom-persconferentie die nu gaande is.

Hieronder de Zoom-persconferentie.