VIDEO: Politie rukt zwaar uit na melding schietpartij bij feest

De Surinaamse politie is zaterdagavond zwaar uitgerukt na ongeregeldheden aan de Soemintrastraat te Sunny Point. Volgens de eerste informatie gaat het om uit de hand gelopen feest waar er na ruzie geschoten en gestoken zou zijn. Op de foto wordt een slachtoffer behandeld door ambulance medewerkers.

De situatie is erg chaotisch zoals op onderstaand filmpje te zien is. Diverse eenheden van het Korps Politie Suriname zijn nu ter plaatse om te onderzoeken wat er zich heeft afgespeeld. Later meer.