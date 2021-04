Vluchtende automobilist rijdt bromfietser aan en verliest bumper

- Advertisement -

Een automobilist die zaterdagavond een lockdown controle bij de Saronbrug wilde ontwijken en snel op de weg keerde om te vluchten, heeft een bezorger op een bromfiets aangereden. De vluchtende automobilist verloor daarbij een deel van z’n voorbumper inclusief kenteken.



De bestuurder van de auto reed richting Latour via de Saronbrug, waar alle verkeer wordt gecontroleerd vanwege de lockdown. Van de brug af reed een bezorger op een bromfiets. Toen de automobilist de controle zag, keerde hij in één keer snel op de weg. Daarbij heeft hij de aankomende brom geschept.

In plaats van te stoppen reed de automobilist snel door en sloeg op de vlucht. Agenten die dit zagen gebeuren zette de achtervolging in. Tot op moment van schrijven is de vluchtende automobilist, die vermoedelijk een lockdown-overtreder is, niet achterhaald.