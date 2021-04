Surinaamse delegatie brengt joint werkbezoek aan Verenigde Staten

- Advertisement -

Vanaf 19 april zal een delegatie uit Suriname een joint werkbezoek aan de Verenigde Staten afleggen. Daarbij zullen onder andere gesprekken gevoerd worden met The United States Congress, The State Department en The U.S. Treasury. Verder staan er gesprekken op agenda met navolgende organisaties; The I.M.F., The World bank, The I.D.B., The O.A.S. en The Pan-American Health Organization.

Verder zal deze regeringsdelegatie ook presentaties houden over de mogelijkheden om in de nabije toekomst te investeren in Suriname.

Na deze ronde vertrekt de delegatie naar Houston alwaar er gesprekken zullen worden gevoerd met oliemaatschappijen en investeerders met betrekking tot noodzakelijke voorbereidingen op het moment dat de eerste olievoorraden uit de grond zullen worden gepompt. Een belangrijke opmerking in deze is dat Suriname iets achter is op schema met betrekking tot de Shore-base en local content.

De delegatie zet haar weg vervolgens voort richting Miami alwaar er gesprekken gevoerd zullen worden met o.a. het internationaal goudbedrijf Newmont N.V. en andere buitenlandse investeerders.

De delegatie bestaat uit minister Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken), David Abiamofo (Natuurlijke Hulpbronnen) en Armand Achaibersing (Financiën en Planning). Dhr. Annand Jagesar – acting managing director van Staatsoliemaatschappij Suriname en dhr. Karel Eckhorst maken ook deel uit van de groep meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Deze Surinaamse investeerders roadshow brengt de delegatie op 1 mei terug in Suriname.