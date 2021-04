Borger Breeveld weer thuis na opname in ziekenhuis

De bekende Surinaamse acteur en mediaman Borger Breeveld (76) is weer thuis nadat hij in februari was opgenomen in het ziekenhuis. Breeveld was opgenomen op de Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo als gevolg van zijn diabetes. Hij kampt al jaren met deze aandoening.

“Alle gebeden, positieve gedachten, hopen en kraken, maar bovenal Borger zijn nimmer tanende wilskracht en overlevingsdrang hebben hiertoe geleid. We zijn dankbaar en onder de indruk van zijn kracht”, heeft zijn familie in Suriname donderdag laten weten.

“Borger heeft een lange weg te gaan, maar als hij die aflegt met dezelfde durf en moed die hij de afgelopen weken heeft getoond twijfelen wij er niet aan dat hij ook deze uitdaging zal doorstaan. Dank jullie wel uit de grond van ons hart voor jullie steun de afgelopen weken. Weet dat elk berichtje ons gesterkt heeft”, aldus de familie.

De in Paramaribo geboren Breeveld is acteur, mediamanager bij de STVS en mede-oprichter van Film Instituut Paramaribo. Hij is bekend geworden van de film Wan Pipel uit 1976 waarin hij Roy uit Nederland speelde. In juli 2017 was hij nog als acteur te zien in de film Sing Song.