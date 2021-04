Aanrijding tussen 4 auto’s en bromfiets tijdens lockdown

Aan de Indira Gandhiweg ter hoogte van de Randjansingweg vond er rond 23.15 uur een aanrijding plaats tussen 4 auto’s en een bromfiets. De bromfietser is daarbij gewond geraakt en per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname.

Het betreft een aanrijding tussen een Toyota Ipsum, Nissan Teana, Toyota Brevis en een Toyota Vitz. De Brevis en Vitz waren stilstaand, op de berm geparkeerd. De Ipsum reed over de Indira Gandhiweg, komende uit de richting van Latour en gaande richting Lelydorp. De Teana reed over de Randjansingweg richting de Indira Gandhiweg.

Op de hoek kwam de bestuurder van de Teana haastig op de weg en doorkruiste daarbij de rijbaan van de aankomende Ipsum, met de aanrijding als gevolg. Daarbij werd ook de Brevis geramd, die daarna tegen de Vitz botste. De bromfietser die kwam aangereden, is daarbij geraakt.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Zij schakelde een ambulance in om de gewonde bromfietser af te voeren voor medische behandeling. De bestuurder van de Ipsum is voor aankomst van de wetsdienaren gevlucht van de plaats. De politie heeft de zaak in onderzoek.