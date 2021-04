Topman Total presenteert verrichtingen bedrijf binnen aardoliesector Suriname

De president en Chief Executive Officier van Total E&P Americas L.L.C, Jean-Michel Lavergne, heeft gisteren een bezoek gebracht aan de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi. De topman van Total heeft ondermeer een presentatie gegeven over de verrichtingen van zijn bedrijf binnen de aardoliesector.

Total is operator in BLOK 58 waar eerder significante olievoorkomens zijn ontdekt. Aan president Santokhi is het plan voor de toekomst en de commitment van de maatschappij aan Suriname voorgehouden.

De CEO werd bijgestaan door de vice president Dawn Lannin en de managing director for Suriname, Ricardo Darre. Total heeft reeds een kantoor in ons land waarbij er dag en nacht gewerkt wordt bij de operaties van de maatschappij.

Lavergne zegt dat Total zich welkom voelt in Suriname, wat ongetwijfeld zal bijdragen aan het uitvoeren van haar geplande operaties. De CEO liet ook weten dat er twee boorschepen actief zijn voor de Surinaamse kust en wel in blok 58. De schepen zijn bezig de kwaliteit te bevestigen van de vondsten die eerder zijn gedaan.