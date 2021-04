Moeder doet aangifte tegen twee zonen van 15 en 16 jaar

Op woensdag 7 april 2021 zijn de 15-jarige S.S. en zijn 16-jarige broer R.S. na aangifte door hun moeder, door de politie van Nieuw Nickerie aangehouden en in verzekering gesteld. De twee tieners worden verdacht van bedreiging met brandstichting en de dood, alsook vernieling van twee houten deuren, een glazen schuifraam en een chulha.

De alleenstaande moeder S.R. (38) deed afgelopen dinsdagavond, omstreeks 20.00 uur aangifte op het politiebureau Nieuw-Nickerie tegen haar twee minderjarige zonen. De aanleiding daartoe was dat er diezelfde avond ruzie tussen de twee broers was ontstaan om een mobiele telefoon.

Op een gegeven moment sloot R.S. zichzelf op in zijn kamer, waarna S.S. die gewapend was met een kapmes, de kamerdeur vernielde. Toen de deur open ging stond het tweetal tegenover elkaar en was R.S. ook gewapend met een mes. De moeder kwam tussen beiden en maakte hen het kapmes en het mes afhandig.

De twee jeugdigen werden ook ernstig door haar aangesproken. Op een gegeven moment pakte R.S. een eindhout en S.S. een schop, waarmee hij begonnen te zwaaien met als gevolg dat een andere houten deur, een glazen schuifraam en een chulha vernield werden.

De moeder kwam weer tussen beiden en hield hen toen voor om naar hun vader te verhuizen. Reagerend daarop dreigde R.S. haar te zullen doden, terwijl S.S. dreigde haar woning in brand te steken. De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken van de Surinaamse politie.