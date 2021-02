Borger Breeveld (76) ernstig ziek in ziekenhuis

De bekende Surinaamse acteur en mediaman Borger Breeveld is ernstig ziek. De 76-jarige Breeveld ligt als gevolg daarvan momenteel in het ziekenhuis in Suriname.

De redactie van Waterkant.Net verneemt op basis van informatie van ingewijden, dat zijn situatie momenteel zeer ernstig is.

De in Paramaribo geboren Breeveld is acteur, mediamanager bij de STVS en mede-oprichter van Film Instituut Paramaribo. Hij is natuurlijk bekend geworden van de film Wan Pipel uit 1976 waarin hij Roy uit Nederland speelde.

In juli 2017 was hij nog als acteur te zien in de film Sing Song.