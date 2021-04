Vrouw wijkt uit en rijdt EBS stroompaal kapot

De bestuurster van deze auto heeft woensdagmorgen een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) kapot gereden. De vrouw verklaarde dat zij moest uitwijken en zodoende van de weg raakte.

Het verkeersongeval vond rond 09.00u plaats aan de Granietstraat in Paramaribo. De vrouw reed over deze straat gaande richting de Gompertstraat, toen er een tegenligger op haar af kwam. Ze week uit naar links en kwam in een verzakking terecht, met als gevolg dat ze de controle over het stuur verloor.

Hierdoor reed ze van de weg en knalde tegen de stroompaal, die in tweeën brak. De bestuurster kwam met de schrik vrij. De schade aan voertuig en stroompaal was aanzienlijk. Medewerkers van het Surinaamse energiebedrijf werden ingeschakeld om de schade te herstellen.

De politie van Geyersvlijt was ook ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.