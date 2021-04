Kennismaking regeringstop met aankomend waarnemend pg Garcia Paragsingh

De top van de regering in Suriname heeft woensdag kennis gemaakt met de aankomende waarnemend procureur generaal (pg), Garcia Paragsingh. Dit in verband met het naderend pensioen van de huidige pg Roy Badjnath Panday.

Badjnath Panday leidt het Surinaamse Openbaar Ministerie nog tot 12 april. Per 13 april zal Paragasingh, die momenteel de oudste advocaat generaal in anciƫnniteit is, de leiding waarnemen bij het Openbaar Ministerie.

Tijdens deze belangrijke vergadering waren aanwezig president Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronny Brunswijk, de ministers Albert Ramdin en Kenneth Amoksi. Zowel de vertrekkende als de aankomende procureur generaal belast met de waarneming waren ook bij deze meeting aanwezig.

Het was van belang om aan de vooravond van de start van haar waarneming, nader kennis te maken met Paragsingh die tijdens de vergadering aangegeven heeft bereid te zijn om deze belangrijke taak op haar schouders te nemen. De regering gaat akkoord met de voordracht van Paragsingh als waarnemend pg.

Van Badjnath Panday wordt vrijdag aanstaande, na zijn bewezen diensten aan de samenleving, op een gepaste manier afscheid genomen door president Santokhi.