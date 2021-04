Jongetje (5) speelt met aansteker en veroorzaakt brand in woning

Een jongetje van vijf jaar heeft vanmorgen in Suriname met een aansteker gespeeld in een woning aan de Wanakoestraat te Kwatta. Dit had als gevolg dat er brand is ontstaan aan een bankstel.

Het jongetje was samen met zijn moeder thuis toen de brand is ontstaan. Met behulp van omstanders is erger voorkomen. Het bankstel heeft vlammen gevat. Toen de brandweer op het adres arriveerde, hoefde zij niet op te treden want het vuur was al gedoofd.

Het gaat om een hoogbouwwoning in hout en steen opgetrokken. Deze is verzekerd en ook aangesloten op het elektriciteitsnet. De schade bleef beperkt tot het bankstel en de vloer.

De melding van de brand kwam bij de Surimaamse politie 09.12 uur. De brandweerlieden van post Kwatta kregen de melding 09.13 uur en rukten binnen twee minuten uit. Zij kwamen ter plekke 09.21 uur. De politie ging ook ter plaatse voor onderzoek.