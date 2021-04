Boze en jaloerse man dreigt familie ex-vrouw af te maken

De Surinaamse politie heeft op zaterdag 3 april de 30-jarige K.S. aangehouden. Deze Nickeriaanse man wordt ervan verdacht zijn ex-vrouw en haar familie met de dood te hebben bedreigd, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Een 28-jarig familielid deed op die bewuste zaterdag aangifte van deze bedreiging bij de politie. Zij verklaarde dat al haar overige familieleden in Nederland woonachtig zijn en dat zij de enige hier is in Suriname. Haar jongere zus die getrouwd was met de verdachte K.S., vertrok ook naar Nederland en verbrak zes jaar geleden de relatie met K.S.

Dit viel niet in goede aarde bij K.S. en vanaf het jaar 2017 molesteert en bedreigd hij zijn ex-vrouw en haar familie met de dood. Via Messenger maakte de verdachte contact met de aangeefster en andere familieleden. Het blokkeren van zijn account op social media wierp geen vruchten af, omdat hij met andere accounts doorging met de bedreigingen.

In zijn berichten gaf de verdachte te kennen dat hij de hele familie zou afmaken en dat hij bloed wilde zien. De aangeefster die in Suriname woonachtig is, voelde zich vanwege de bedreigende uitlatingen niet meer veilig en deed toen aangifte bij de politie. Als bewijs overlegde zij een hard copy van de berichten die hij via Messenger stuurde.

De politie van het bureau Corantijnpolder heeft K.S. opgespoord en op zijn woonadres aangehouden. Hij werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Hij gaf toe het strafbare feit uit boosheid en jaloezie op zijn ex-partner te hebben gepleegd. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd hij in verzekering gesteld meldt de politie.