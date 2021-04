TV: Reshma Roopram in ‘Het Mooiste Meisje van de Klas’

In het AVROTROS TV programma Het Mooiste Meisje van de Klas is dinsdag 6 april het verhaal te zien van Reshma Roopram. In 2001 werd de Haagse met Surinaamse roots gekozen tot Miss Universe Nederland en acht jaar later maakte ze de overstap naar de politiek.

In haar jeugd werd ze gepest door een grote groep meiden en jongens en dit heeft een grote impact op de rest van haar leven. Reshma’s levensverhaal is een inspirerend verhaal over het onrecht van pesten en hoe ze dat op een positieve manier in haar voordeel heeft laten werken schrijft de AVROTROS.

Zo vertegenwoordigde ze als eerste vrouw met Aziatische roots een Europees land tijdens de Miss Universe Verkiezing in 2001. Acht jaar later kwam de naar Barendrecht verhuisde Roopram in de gemeenteraad voor de PvdA.

Ze schopt het tot wethouder Jeugd, Zorg, Welzijn & Volksgezondheid waarbij ze strijdt tegen armoede. Het verhaal van Reshma zie je dinsdag 6 april om 20.30 uur op NPO 1 in Het Mooiste Meisje van de Klas.