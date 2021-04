Ministerie werkt aan bevoorrading schaarse medicamenten in ziekenhuis

Het ministerie van Volksgezondheid heeft vandaag laten weten dat er een schaarste van ziekenhuis antibiotica en psychofarmaca is ontstaan. Dit komt door het ernstig financieringstekort van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), welke ontstaan is door grote betaalachterstanden vanuit de overheid in de periode 2019/2020.

De overheid heeft een tekort van 3.5 miljoen USD (ongeveer 54 miljoen SRD) geconstateerd en is bezig deze achterstand in te lopen. Gezien de procedure van medicatie bestelling, wordt alles in het werk gesteld dat de voorraad van deze medicatie binnen een week aangevuld is.

De tekorten worden opgevangen om het BGVS na langer dan een jaar wederom in staat te stellen zelf medicijnen in te kopen. Het is te verwachten dat deze schaarse medicamenten binnen een week ingevlogen worden, omdat het ministerie van Financiƫn extra middelen beschikbaar stelt.

Dit probleem wordt erkend en er is al gecommuniceerd met de voorzitters van de Nationale Ziekenhuis Raad, de Vereniging van Medici in Suriname en de relevante specialisten. Er wordt gewerkt aan een spoedige oplossing in het belang van de gezondheidszorg en de regering doet er alles aan om herhaling van dit ontstane ongerief te voorkomen.