Natio wacht zware wedstrijd tegen Canada op 8 juni

Het Surinaams elftal heeft vorige maand een geweldige prestatie geleverd in de WK kwalificatiewedstrijden tegen de Cayman Islands en Aruba. Hoe goed deze prestatie ook is, het is niet voldoende want Natio moet groepswinnaar worden wil Suriname verder komen in de race naar het WK in Qatar. En in groep B wacht over ruim twee maanden een zware wedstrijd tegen Canada.

Canada heeft in groep B de koppositie gepakt na een 11-0 overwinning op Cayman Islands. Ter vergelijking; Suriname won met 3-0 van de Cayman Islands. De strijd in die groep gaat nu dus tussen Suriname en Canada, beiden met 6 punten.

De Canadezen hebben momenteel wel een doelsaldo van +15 en Suriname, dat op de tweede plaats staat, heeft een saldo van +9. Op de FIFA ranking lijst staat Canada, met spelers als Alphonso Davies (Bayern München) en Jonathan David (Lille), op nummer 73. Suriname staat een stuk lager en wel op 144.

Hoe dat gaat uitpakken zien we over ruim twee maanden. Natio komt op dinsdag 8 juni 2021 uit tegen Canada. Het is een uitwedstrijd maar de locatie is nog niet bekend. Een paar dagen eerder, op 4 juni speelt Natio thuis tegen Bermuda.