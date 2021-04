President: ‘Pasen een tijd van hoop en vreugde’

De Surinaamse president Santokhi heeft op zondag (1ste Paasdag) zijn boodschap uitgesproken, welke als volgt luidt: Pasen is een tijd van hoop en grote vreugde voor miljoenen christenen over de hele wereld. Dit festival markeert de opstanding van Jezus Christus na zijn kruisiging op Goede Vrijdag.

Het is een tijd om de verlossing door Gods hand te vieren. Voor mij houdt de viering, de belofte in van een nieuw begin, nieuwe benaderingen en goede vooruitzicht voor een betere toekomst. Pasen is de triomf van hoop over wanhoop, van geloof boven twijfel. Dit is een tijd van hoop en vrede, ons hart wordt vervuld met de Geest, met Gods liefde, Gods vreugde en Gods kracht.

We herinneren ons de nobele gedachten van Heer Christus, vooral zijn niet-aflatende toewijding om de armen en behoeftigen kracht te geven. Het leven en de leringen van Jezus hebben mensen door de eeuwen heen geïnspireerd om te streven naar een betere wereld en een zinvoller leven. Het geeft ons de kracht om een mooie toekomst tegemoet gaan.

Indachtig de paasboodschap zal ik als president een wezenlijke bijdrage leveren aan het bestendigen van een sociaal rechtvaardige samenleving. Voor mij als president is Pasen een tijd van hoop en vernieuwing, en ik geloof in een betere toekomst voor onze samenleving. En ik ben ervan overtuigd dat we het land Suriname, samen zullen redden.

Suriname wordt geteisterd door covid-19 pandemie. Laten we onze collectieve vastberadenheid bevestigen om de uitdaging van de covid-19 pandemie te overwinnen en een gezond Suriname creëren. In volle hoop, geloof en liefde wens ik alle Surinamers een vrolijk en gezegend paasfeest toe. Zalig en vrolijk Pasen aan u allen!

God bless.