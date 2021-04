Bekende van de politie 7 maanden na woninginbraak aangehouden

Een 28-jarige verdachte, die 7 maanden uit handen van de Surinaamse politie wist te blijven nadat aangifte tegen hem was gedaan wegens woninginbraak, is op dinsdag 30 maart door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden.

De benadeelde S.K. (52) deed op woensdag 2 september 2020 aangifte van de inbraak, bij de politie van het bureau Nieuw Amsterdam. Zij verklaarde dat de hierboven genoemde verdachte C.S. zich toegang tot de woning op het Militaire project te Nieuw Amsterdam had verschaft door een raam te forceren.

Daarbij werden er verscheidene goederen waaronder een televisietoestel uit de woning weggenomen. Het onderzoek in deze zaak werd vervolgens overgedragen aan de recherche van regio Oost. Aan de hand van de vingerafdrukken die door de afdeling Forensische Opsporing werden aangetroffen, kwam de verdachte C.S. die een bekende van de politie is in beeld.

De verdachte werd meermalen opgespoord, maar wist uit handen van de politie te blijven. Het gelukte het RBTP uiteindelijk om hem op 30 maart op zijn woonadres aan te houden, waarna hij werd overgedragen aan de Recherche van Regio Oost.

Bij de voorgeleiding verklaarde de verdachte dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan het strafbare feit, maar dat de politie een vergissing heeft gemaakt. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is C.S. in verzekering gesteld, meldt het Korps Politie Suriname.